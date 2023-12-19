هيثم شعبان يستقر على تدعيم الداخلية بـ 4 مراكز خلال انتقالات يناير

القاهرة - سامية سيد - حدد هيثم شعبان المدير الفني لفريق الداخلية 4 مراكز يرغب في تدعيمها خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، في ظل معاناة الفريق الشرطي من نقص في عدة مراكز، ويرغب في تدعيمها بصفقات قوية، تساعده من تحقيق طموحاته في تقديم مستويات طيبة والتواجد في المنطقة الدافئة بجدول ترتيب الدوري المصري والابتعاد عن منطقة الخطر والهبوط إلى دوري المحترفين.

وطلب هيثم شعبان من إدارة نادي الداخلية التعاقد مع مهاجم وجناح ولاعب وسط ارتكاز ومدافع، مع إمكانية تدعيم مراكز أخرى، اذا ما أتيحت الفرصة للتعاقد مع لاعبين مميزين قادرين على صناعة الفارق للفريق الشرطي في الدور الثاني من عمر مسابقة الدوري المصري.

كما لا يمانع هيثم شعبان في التعاقد مع جناحين لتدعيم الخط الأمامي، في ظل شكواه من العقم التهديفي حيث لم يسجل لاعبيه سوى ثلاثة أهداف في الموسم الحالي، كما يرغب في التعاقد مع مدافع مميز، بعدما استقبلت شباكه 11 هدفا منذ بداية الموسم الجاري.

ويعكف الجهاز الفني لفريق الداخلية بقيادة هيثم شعبان على تجهيز محمد مجدي الحارس البديل للمشاركة أساسيا في مباراة فريقه أمام زد يوم 27 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، بعد إصابة محمود الزنفلي في المباراة الماضية أمام سموحة، حيث شارك محمد مجدي بديلا في مباراة سموحة الماضية بعد تعرض الزنفلي للإصابة، قبل أن يتم تجهيزه للمشاركة أساسيا في المباراة المقبلة.

وتعرض الزنفلي للإصابة بالتواء في كاحل القدم خلال مباراة سموحة أمس، ولم يكمل اللقاء، حيث شارك محمد مجدي بدلا منه، حيث تحدد الأشعة التي خضع لها الزنفلي موقفه من الانتظام في التدريبات الجماعية ومن ثم المشاركة في مباريات فريقه القادمة .