شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدعم لاعبيه بعد الخسارة من فلومينينسى: "نثق بكم يا نسور".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك على دعم لاعبي الفريق والجهاز الفني عقب مباراة فلومينينسي البرازيلي التي خسرها الأحمر أمس بثنائية نظيفة في مونديال الأندية.

ونشرت صفحة الأهلي صورة للاعبي الفريق والجهاز الفني وكتبت عليها :"نحن واثقين بكم يا نسور"

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، محاضرة فنية للاعبي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا للمباراة المقبلة يوم الجمعة القادم؛ وحرص كولر على طي صفحة مباراة الأهلي وفلومينينيسي البرازيلي والتي أقيمت أمس الاثنين، على استاد الجوهرة بمدينة جدة وخسرها الأهلي بثنائية نظيفة.

وكلّف مارسيل كولر أفراد من جهازه المعاون بحضور مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي مع أوروا الياباني الليلة في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويرغب كولر في جمع أكبر قدر من المعلومات عن مباراة الليلة لأن الأهلي سيواجه الخاسر منها الجمعة المقبل في مباراة تحديد الميدالية البرونزية بمونديال الأندية.



الاهلي يدعم لاعبيه

ويلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا ، مع أوراوا ريد دياموندز الياباني، بطل آسيا، فى الثامنة من مساء اليوم ،الثلاثاء، على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)"، في نصف نهائي المونديال، في البطولة التي تحتضنها السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري بمشاركة 7 أندية.

وبدأ مارسيل كولر في الاستعداد لمباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام مساء الجمعة المقبل ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التدريب رقم 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة ، وسيواصل الأهلي استعداداته لمواجهة الفريق الخاسر من مواجهة اليوم بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني.