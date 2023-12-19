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عبد الحميد بسيونى: نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بالفوز فى الانتخابات الرئاسية

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القاهرة - سامية سيد - وجه عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش، رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية.

 

وقال عبد الحميد بسيونى في تصريحات لـ ”الخليج 365”: نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالفوز بالانتخابات الرئاسية ، كامل الدعم والثقة المطلقة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فهو رئيسى وأفتخر وهو الأجدر على حماية مصر بلدنا".

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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