شكرا لقرائتكم خبر عن مها عامر تتأهل للأولمبياد فى الغطس وعلى السيد يحصد ذهبية أفريقيا بـ100 متر حرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية مها عامر، إلى أولمبياد باريس 2024، وذلك خلال مشاركتها في بطولة أفريقيا للغطس، كما توج علي السيد صاحب الـ17 عاماً بالميدالية الذهبيه لسباق 100حرة في حوض 25 متر بزمن 47.70 ثانية في بطولة اونتاريو بكندا.

ونجح محمد فاروق لاعب المنتخب المصري للغطس في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2014 ، بعد الفوز بذهبية البطولة الأفريقية والمقامة بـ جنوب أفريقيا خلال الفترة من 15 وحتى 20 ديسمبر الجاري.

وحقق محمد فاروق الميدالية الذهبية في منافسات سلم متحرك على ارتفاع 3 متر، ليرتفع عدد المتأهلين إلى أولمبياد باريس لـ37 لاعبًا ولاعبة.

وتشارك مصر في البطولة بعدد أربعة لاعبين وهم: محمد فاروق البسطويسي ، رامز ضياء ، ملك الحسين ودينا خالد، مقعد أو اثنين في الأولمبياد .

يذكر أن المحكمة الرياضية الدولية "الكاس" أيّدت قرار منح محمد إيهاب لاعب منتخب الاثقال المعتزل الميدالية الفضية بدلا من البرونزية في بطولة دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت بريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل بسبب العقوبة الصادرة ضد الكازاخستانى نجاة رحيموف المتوج بالميدالية الذهبية.