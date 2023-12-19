شكرا لقرائتكم خبر عن الخواجة: الأمجاد الشخصية وراء خسارة الاهلى.. وأويد استمرار معتمد جمال مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمود الخواجة نجم نادي الزمالك السابق، حزنه على خسارة النادي الأهلي على يد فلومينينسي البرازيلي بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين بين الفريقين بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال محمود الخواجة، خلال مداخلة هاتفية في تصريحات عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة : "السبب وراء خسارة الأهلي أمس أمام فلومينينسي، هو تفكير اللاعبين في مباراة النهائي، قبل التأهل لها هو ما آثر بالطبع سلبا".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "النادي الأهلي ظهر بصورة جيدة وأداء مشرف أمام اتحاد جدة، ولكن تغير وتبدل الحال في مباراة الأمس، بسب تفكير اللاعبين في الأمجاد الشخصية، والنظر إلى النهائي قبل الانتهاء من مباراة التأهل والمصيرية".

وطالب محمود الخواجة نجم نادي الزمالك السابق، من مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب إعطاء الفرصة كاملة، للمدير الفني الحالي للفريق معتمد جمال، حتى نهاية الموسم وعدم رحيله خلال الفترة الحالية قائلا: "معتمد جمال أعاد الهدوء والاستقرار للفريق خلال الفترة الماضية، وخسارة الزمالك أمام المصري مش نهاية العالم وطبيعي أي فريق يخسر".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "أتمنى استمرار معتمد جمال مع الزمالك لأطول فترة ممكنة، وأويد تجربة تواجد أبناء الزمالك في كافة المناصب سواء الفنية أو غيرها، وأرى أن المدير الفني المصري أفضل من المدرب الأجنبي