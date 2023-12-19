الطلائع يهزم قطور وديا بسباعية استعدادا لمواجهة سموحة بالدوري

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القاهرة - سامية سيد -

حقق فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني فوزا وديا بسباعية دون رد علي نادى قطور أحد أندية الدرجة الثالثة علي ستاد جهاز الرياضة استعدادا لمواجهة سموحة بالدوري..سجل سباعية الطلائع النيجيري جودوين هاتريك وموسي دياورا هدف وكريم حلاوة هدف ومحمد شحاته هدفين

ويواصل أحمد الشيخ، لاعب طلائع الجيش، الغياب عن فريقه فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري، حيث يواجه اللاعب سوء حظ غريب مع توالى الإصابات التى يتعرض لها منذ انضمامه لصفوف طلائع الجيش قادماً من غزل المحلة فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فلم يشارك اللاعب سوى فى مباراة واحدة وتعرض لخمسة إصابات متتالية، آخرها مزق العضلة الضامة.

ووضع محمد الأسيوطى، رئيس الجهاز الطبى، برنامجاً تأهيلياً للاعب للتعافى من الإصابة، ويتوقع عودته للمشاركة مع الطلائع عقب نهاية فترة التوقف الدولى فى يناير المقبل.

ويواصل محمد حمدى زكى، لاعب طلائع الجيش، الغياب عن فريقه فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري، بسبب استمرار تنفيذه برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية والذى يبعده عن مباريات الطلائع الفترة الأخيرة.

ويفتقد فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، جهود الثنائى إسلام محارب ومحمد فتح الله لاعبى الفريق فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري بسبب الإيقاف بعد تعرضهما للطرد فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة التى خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الطلائع لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة مساء الأربعاء 27 ديسمبر باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركزالسادس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعدما لعب 9 مباريات، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 8.