شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين يبحثون عن البرونزية الثالثة مع الأهلى فى مونديال السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلع 10 لاعبين في الأهلي إلى التتويج بالميدالية البرونزية الثالثة مع الأهلي في تاريخهم، خلال مشاركتهم في كأس العالم للأندية، والمقامة حاليا في السعودية، بعد خسارة الفريق الأحمر أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين نظيفين في نصف نهائي البطولة، وتحوله للعب على مباراة تحديد المركز الثالث.

ينتظر فريق الأهلي الخاسر من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياناني، والتي ستقام غدا الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية، قبل مواجهته في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في مونديال الأندية.

ويترقب كلا من، محمد الشناوي ، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول، محمد هاني، اليو ديانج، عمرو السولية، أفشة، حسين الشحات، و طاهر محمد طاهر حصد الميدالية البرونزية الثالثة في تاريخهم والرابعة في تاريخ ناديهم، بعدما سبق وحققها الأهلي ثلاث مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021.

وتواجد العشرة لاعبين السابق ذكرهم في النسختين الماضيتين التي حقق فيهما الأهلي الميدالية البرونزية ومنهم من تواجد في النسخ الثلاث الماضية التي شارك فيها الأهلي، وحقق المركز الرابع في آخر مشاركاته بالنسخة الماضية التي استضافتها المغرب.

وخسر الأهلي بهدفين من فلومينينسي البرازيلي في المباراة التي جمعتهما على استاد الملك عبد الله «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، وتحول للعب على مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.