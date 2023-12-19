شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يهزم النجوم بهدف الصعيدى ويواصل صدارته لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز WE على طنطا بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد السلام في الجولة الثالثة عشر لدورى المحترفين ، أحرز هدف المباراة ياسر زحلق ، ليرتفع رصيد الفائز إلى 17 نقطة في المركز العاشر ، بينما تجمد رصيد أبناء السيد البدوى عتد 16 نقطة في المركز الـ13 .

وواصل بتروجيت انتصاراته على حساب النجوم بهدف مقابل للاشئ أحرزه أحمد الصعيدى رافعا رصيده إلى 29 نقطة محلقا في الصدارة ، بينما توقف رصيد الخاسر عند 9 نقاط في المركز الـ19 ، بينما حسم التعادل السلبي مباراة دكرنس و بروكسي ، ليترفع رصيد أصحاب الأرض إلى 16 نقطة في المركز الـ14 ، بينما رفع الضيوف رصيدهم إلى 17 نقطة في المركز الـ11 .

كانت مباريات الجولة الثالثة عشر أانطلقت بالأمس حيث فاز القناة على لافيينا بهدفين مقابل هدف ، وبنفس النتيجة حقق بترول أسيوط الفوز على أبو قير للأسمدة ، كما فاز جمهورية شبين على النصر للتعدين بثلاثة أهداف مقابل هدفين .