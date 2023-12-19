شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل صن داونز فى مواجهة بيراميدز على الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رولاني موكوينا المدير الفنى لفريق صن داونز، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في المباراة التى ستجمعهما فى السادسة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال. وضم تشكيل صن داونز كلاً من.. رونوين ويليامس – خوليسو موداو – موكوينا - ريفالدو كوتزي – أوبري موديبا – ألفيوس كيكانا – ماسيكو – زوانى – ألندى – شالويلى – لوكس ربيرو. فيما ضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد ميهوب خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - يوسف أسامة - سيف جعفر - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - دودو الجباس. ويأتى ترتيب المجموعة كالتالى.. صن داونز فى المركز الأول بـ 4 نقاط من 3 مباريات (+2 فارق أهداف)، مازيمبي فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط من 3 مباريات (0 فارق أهداف)، نواذيبو فى المركز الثالي برصيد 4 نقاط من 3 مباريات (-1 فارق أهداف)، بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط من 3 مباريات (-1 فارق أهداف).

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