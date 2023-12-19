شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد علي مهنأ رئيس الجمهورية: السيسي هبه من الله للحفاظ علي مصر وقوتها والان مع تفاصيل الخبر
وقال جمال محمد علي: "نجاح عبدالفتاح السيسي هو نجاح لاراده الشعب المصري العظيم واستقرار القيادة السياسية وهو استقرار لأمن مصر ووحدتها".
وقال مدير إدارة المدربين: "من نعم الله علي شعب مصر في وقت الأزمات يظهر من أبنائها زعيم هو بمثابة هبة من الله، ليقود مصر لبر الأمان، مبروك لينا وعلينا عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر".
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.
وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8% ، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.
وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.
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