شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد علي مهنأ رئيس الجمهورية: السيسي هبه من الله للحفاظ علي مصر وقوتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم التهنئة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على المشهد الديمقراطي للانتخابات الأخيرة والذى اسفر عنه فوزه برئاسة الجمهورية.

وقال جمال محمد علي: "نجاح عبدالفتاح السيسي هو نجاح لاراده الشعب المصري العظيم واستقرار القيادة السياسية وهو استقرار لأمن مصر ووحدتها".

وقال مدير إدارة المدربين: "من نعم الله علي شعب مصر في وقت الأزمات يظهر من أبنائها زعيم هو بمثابة هبة من الله، ليقود مصر لبر الأمان، مبروك لينا وعلينا عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر".