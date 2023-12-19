بيراميدز بالقوة الضاربة أمام صن داونز بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عن التشكيل الرسمي لمواجهة صن داونز، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2023/2024.

ويدخل بيراميدز المباراة بالقوة الضاربة، حيث يرغب باتشيكو في تحقيق الفوز على العملاق الجنوب إفريقي، في المباراة التي تُلعب على أرضية ملعب الدفاع الجوي.

تشكيل بيراميدز أمام صن داونز

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

الدفاع: علي جبر، أحمد سامي، محمد الشيبي، محمد حمدي.

خط الوسط: كريم، مهند لاشين، وليد الكرتي، بلاتي توريه.

خط الهجوم: فخري لاكاي، فيستون ماييلي.

بينما يأتي على مقاعد بدلاء بيراميدز أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا، التالي:

شريف إكرامي، أحمد فتحي، يوسف أسامة، سيف جعفر، عبد الله السعيد، مصطفى فتحي، أحمد توفيق، محمد رضا بوبو، دودو الجباس.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب، والتي شهدها ملعب لوفتس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا، تعادلًا سلبيًا بين الثنائي، في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.