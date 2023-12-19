بالقوة الضاربة .. صن داونز يعلن تشكيل لاعبيه أمام بيراميدز بأبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة بيراميدز التي تنطلق في السادسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي ، لحساب الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



ويأتي تشكيل صن داونز في اللقاء على النحو التالي :

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: موادو - كويتزي - موديبا - كيكانا.

خط الوسط: موكوينا - ماشيجو - سميا زواني.

الهجوم: أليندي - شالوليلي - ربيرو.

ويخوض صن داونز اللقاء محتلاً الترتيب الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يأتي فريق مازيمبي في الصدارة برصيد 7 نقاط.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بالمجموعة بـ 4 نقاط أيضًا، ويأتي نواذيبو الموريتاني بالرصيد ذاته أخيرًا.

وجاء تشكيل بيراميدز في اللقاء كما يلي ..

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويأتي على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - يوسف أسامة - سيف جعفر - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - دودو الجباس.