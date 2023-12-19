بالقوة الضاربة .. صن داونز يعلن تشكيل لاعبيه أمام بيراميدز بأبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة بيراميدز التي تنطلق في السادسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي ، لحساب الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
ويأتي تشكيل صن داونز في اللقاء على النحو التالي :
حراسة المرمى: ويليامز.
خط الدفاع: موادو - كويتزي - موديبا - كيكانا.
خط الوسط: موكوينا - ماشيجو - سميا زواني.
الهجوم: أليندي - شالوليلي - ربيرو.
ويخوض صن داونز اللقاء محتلاً الترتيب الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يأتي فريق مازيمبي في الصدارة برصيد 7 نقاط.
ويحتل بيراميدز المركز الثالث بالمجموعة بـ 4 نقاط أيضًا، ويأتي نواذيبو الموريتاني بالرصيد ذاته أخيرًا.
وجاء تشكيل بيراميدز في اللقاء كما يلي ..
حراسة المرمى: أحمد ميهوب
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي
خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه
خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي
ويأتي على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - يوسف أسامة - سيف جعفر - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - دودو الجباس.