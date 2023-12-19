الأولمبية تهنىء اتحاد السباحة بتأهل منتخب الغطس لأولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة للاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس بعد تأهل الرباعي محمد فاروق ورامز ضياء ومها عامر وملك توفيق لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في منافسات الغطس

وحقق محمد فاروق ذهبية منافسات سلم ٣م متحرك ، وحقق رامز ضياء ذهبية منافسات سلم ١٠م ثابت ، وحققت مها عامر ذهبية منافسات سلم ٣م متحرك ، وحققت ملك توفيق ذهبية منافسات سلم ١٠م ثابت

وشهدت مشاركة لاعبي منتخب الغطس في التصفيات الأفريقية التي أقيمت في جنوب أفريقيا والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 أيضا حصول محمد فاروق و رامز ضياء على ذهبية منافسات سلم ٣م زوجي متحرك رجال ، وحصول مها عامر و ملك توفيق على ذهبية منافسات سلم ٣م زوجي متحرك انسات ، وحصول محمد فاروق و مها عامر على ذهبية منافسات سلم ٣م زوجي متحرك مختلط لتستمر تحقيق الانجازات والبطولات الرياضية المختلفة في الفترة الحالية وإستمرار رفع راية مصر عالية

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية واهتمام فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.