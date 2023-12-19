بث مباشر .. مباراة صن داونز وبيراميدز في رابع جولات دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق في السادسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي ، مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي وبيراميدز ، لحساب الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
كان لقاء الجولة الثالثة بين الفريقين ، والذي أقيم على ملعب الفريق الجنوب أفريقي بمدينة بريتوريا ، قد انتهى بالتعادل السلبي.
تشكيل الفريقين ..
ويخوض صن داونز المواجهة بتشكيل يضم كل من ..
حراسة المرمى: ويليامز.
خط الدفاع: موادو - كويتزي - موديبا - كيكانا.
خط الوسط: موكوينا - ماشيجو - سميا زواني.
الهجوم: أليندي - شالوليلي - ربيرو.
فيما جاء تشكيل بيراميدز في بداية اللقاء على النحو التالي ..
حراسة المرمى: أحمد ميهوب .
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي
خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه
الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي
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