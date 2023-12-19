الأهلي يعلن تخصيص خط هاتفي ساخن لتلقي استفسارات عضوبة النادي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي تخصيص خط هاتفي ساخن للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالعضويات الجديدة داخل القلعة حمراء ، من خلال الاتصال ‏على الرقم الموحد 101907 من جميع شبكات المحمول.‏



وأكدت إدارة الفريق الأحمر ، على أن إطلاق خدمة الخط الساخن للناديHOTLINE 101907 ‎ ، جاء للتيسير على الراغبين في التقدم للحصول على عضوية النادي سواء ‏العضوية العامة أو عضوية الفروع.‏

تأتي هذه الخطوة كمرحلة أولى في تفعيل الخدمة، على أن يتم تعميمها لاحقًا للرد على استفسارات الأعضاء والجماهير بخصوص كل ‏ما يتعلق بالنادي الأهلي بشكل عام.‏

الأهلي يغلق صفحة مباراة فلومنينسي البرازيلي ..

على صعيد فريق الكرة الأول بالأهلي، أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر ، بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة الأهلي أمام فلومينينسي والتي أقيمت مساء أمس الاثنين على ملعبي ستاد الجوهرة بمدينة جدة، لحساب منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، في الاستعداد لمباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام مساء الجمعة المقبل.

ومن المقرر يستأنف الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التدريب رقم 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.

ويواصل الفريق الأحمر استعداداته لمواجهة الفريق الخاسر من مواجهة اليوم بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني.