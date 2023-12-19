زيزو يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام ساجرادا بالكونفيدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الزمالك تحضيراته القوية لمواجهة ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم.

ويبحث الزمالك عن الفوز على البطل الأنجولي في المباراة التي يشهدها ملعب 11 نوفمبر.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، محمد عبدالغني، محمد عبدالشافي.

الوسط: نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي، يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" سيف الجزيري، شيكابالا.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة بـ 9 نقاط ، بعدما حقق الفوز في الثلاث مباريات التي خاضها بدور المجموعات حتى الأن أمام أبو سليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي.

موعد مباراة ساجرادا والزمالك بالكونفيدرالية والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تبدأ مباراة ساجرادا أمام الزمالك في السادسة من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يشهدها ملعب 11 نوفمبر.

وتُذاع مواجهة ساجرادا الأنجولي أمام الزمالك عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقات القارية خلال السنوات الكثيرة الماضية.