معلق مباراة بيراميدز يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي

فجر المعلق الرياضي أحمد عبده، مفاجأة مدوية بشأن غياب رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن مواجهة صن داونز.

ويواجه بيراميدز نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، في الوقت الحالي.

وأوضح أحمد عبده أثناء تعليقه على مباراة بيراميدز ضد صن داونز الجنوب إفريقي، أن غياب رمضان صبحي جاء بسبب قرار فني من جايمي باتشيكو مدرب الفريق السماوي.

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وبعد أن ذكر المعلق معلومته عن رمضان صبحي، بدقائق، عاد وأوضح أن بعض الإعلاميين في مصر قاموا بتصحيح المعلومة له وأن اللاعب مصاب بالفعل.

وكان الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، قد كشف أن رمضان صبحي شعر ببعض الآلام قبل مواجهة صن داونز.

وأشار إلى أن رمضان أجرى فحوصات طبية وأشعة أثبتت معاناته من التهابات في وتر العضلة الخلفية، وحاجته لوقت للعلاج والتأهيل قبل العودة والمشاركة في المباريات.