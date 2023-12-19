صن داونز يتقدم على بيراميدز بهدف وحيد في الشوط الأول من دوري أبطال أفريقيا

نجح فريقه صن داونز الجنوب أفريقي، من حسم الشوط الأول من مباراته ضد بيراميدز لصالحه، والتي تجمعهما حاليًا في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف نادي بيراميدز نظيره صن داونز حاليًا على ملعبه الدفاع الجوي في القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ونجح تيبو موكوينا من هز شباك بيراميدز بالهدف الأول في الدقيقة الـ 17 من عمر الشوط الأول، ليفشل الفريق السماوي من إدراك التعادل ويحسم برازيل القارة السمراء الشوط الأول لصالحهم.

ويسعى بيراميدز لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتحسين موقفه في المجموعة الأولى النارية، والتي يتساوى فيها الفرق ويشتعل الصراع.

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ويقود بيراميدز المباراة بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – محمد الشيبي – محمد حمدي –

الوسط: كريم – مهند لاشين – وليد الكرتي – بلاتي توريه

الهجوم: فخري لاكاي – فيستون ماييلي