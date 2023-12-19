الغندور يدافع عن الاهلي بسبب كأس العالم للأندية.. فيديو

دافع خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن النادي الاهلي، بعد خسارته من فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وأكد خالد الغندور، على أن ما فعله النادي الاهلي خلال تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية، يعد إنجازًا للكرة المصرية.

وكان الاهلي قد خسر من فلومينينسي البرازيلي، بنتيجة هدفين دون رد، أمس الاثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ونشر نجم الزمالك السابق، فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعنوان :”لماذا النادي الاهلي أكثر الفرق خسارة و استقبال أهداف في كأس العالم للأندية”.

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وتابع الغندور:”أمنيات كل مشجع زملكاوي في مجرد المشاركة و الإنجاز الحقيقي لبطل أفريقيا و ترتيب القارة السمراء ما بين كل القارات في كرة القدم و ما هو الانجاز و الإخفاق “.

وقال الغندور:”الجميع يتحدث عن أن الاهلي أكثر فريق في كأس العالم للأندية تعرض للهزيمة، وأكثر من تلقى أهداف بـ37 هدفًا”.

واستكمل:”الاهلي أكثر فريق في أفريقيا شارك في كأس العالم للأندية بـ 9 مرات، وأكثر من لعب مباريات فمن الطبيعي أن يخسر بطل أفريقيا من بطل أمريكا الجنوبية وبطل أوروبا”.

وأضاف الغندور:” آسيا أثناء الآفروآسيوي، كان حينها أفريقيا أقوى بكثير منها في كرة القدم، حاليًا انقلب الوضع وأصبحت آسيا الأقوى، بفريق الهلال السعودي وبطل اليابان وكوريا الجنوبية”.

وأوضح خالد الغندور:”إذا صنفنا الكرة في أفريقيا خلال الوقت الحالي ستكون هي في المركز الرابع مكرر”.

واستطرد نجم الزمالك السابق:”فكرة مشاركة الاهلي 9 مرات في كأس العالم للأندية بينهم 8 مرات هو بطل القارة، يحسب للنادي الاهلي لا يحسب عليه”.

وأفاد الغندور:” فكرة إن الاهلي لم يحقق الفوز على بطل أوروبا أو بطل أمريكا، لا يحسب عليه، لكن يحسب عليك إنك خسرت من اتحاد جدة من قبل، ويحسب لك إنك تفوز على الهلال السعودي برباعية حتى لو منقوص بلاعبين”.

وأكد:”تحقيق الاهلي المركز الثالث في كأس العالم للأندية، بعد تعادل ثم تفوز بركلات الترجيح يحسب له”.

وشدد الغندور:”بلاش نحاول نقلل أو نزود من قيمة إنجازات الاهلي في كأس العالم للأندية.

وتابع:”الاهلي شرف الكرة المصرية وقدم صورة طيبة عن اللاعب المصري كان في الإمكان أفضل مما كان لكن لا تقلل من قيمة الاهلي”.

واختتم الغندور:”أنا زملكاوي وكنت كابتن النادي وكنت أول فريق هيشارك في كأس العالم للأندية، ولم يحدث، وكان سيكون شرف كبير، وكرة القدم حظوظ وتوفيق، والاهلي وفق في بعض الأحيان”.