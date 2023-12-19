إصابة جديدة في برشلونة قبل مواجهة ألميريا بـ الدوري الإسباني

تلقى الجهاز الفني لنادي برشلونة لقيادة تشافي هيرنانديز صدمة جديدة قبل المواجهة المرتقبة أمام ألميريا في الدوري الإسباني.

بحسب ما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانيى فإن بيدري شارك في مران برشلونة مساء اليوم الثلاثاء ولكن شعر ببعض الألام العضلية ولذلك قرر تشافي استبعاده من مباراة ألميريا.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيغيب لمدة تصل إلى 15 يوم، كما أن الجهاز الفني والطبي لـ برشلونة لا يرغب في المخاطرة باللاعب نظراً لسجل إصاباته السابقة.

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ويفقتد برشلونة للعديد من لاعبيه أمام ألميريا بسبب الإصابة فبجانب بيدري يغيب عن الفريق كل من ماركوس ألونسو، تير شتيجن، إينيجو مارتينيز، وجافي، بالإضافة إلى الهولندي فرينكي دي يونج الذي يغيب بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويستعد برشلونة لمواجهة نظيرة ألميريا غداً الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.