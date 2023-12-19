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بقميص الاهلي.. مانشستر سيتي يستعرض ألقابه قبل مشاركته بـ كأس العالم للأندية

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مانشستر سيتي - فولهام

مانشستر سيتي - فولهام

استعرض نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، كؤوسه وألقابه التي حصل عليها في الموسم الماضي، مع أحد جماهير النادي الاهلي في المملكة العربية .

واصطحب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ألقابه الثلاث معه في رحلته إلى المملكة العربية السعودية، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في نسختها الجارية.

ونشر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، صورة لأحد مشجعي النادي الاهلي بالقميص الأحمر، مع كؤوسه الثلاث، على صفحته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

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ونجح مانشستر سيتي في التأهل إلى كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، بعدما توج بلقب في العام الماضي.

ويسعى مانشستر سيتي للتتويج باللقب ومواصلة الهيمنة الأوروبية على كأس العالم للأندية.

ونجح فلومينينسي البرازيلي في خطف أولى بطاقات المباراة النهائية لـ كأس العالم للأندية، بعدما أطاح بالنادي الاهلي عقب الفوز عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الاثنين على ملعب الجوهرة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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