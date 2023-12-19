بقميص الاهلي.. مانشستر سيتي يستعرض ألقابه قبل مشاركته بـ كأس العالم للأندية

استعرض نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، كؤوسه وألقابه التي حصل عليها في الموسم الماضي، مع أحد جماهير النادي الاهلي في المملكة العربية السعودية.

واصطحب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ألقابه الثلاث معه في رحلته إلى المملكة العربية السعودية، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في نسختها الجارية.

ونشر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، صورة لأحد مشجعي النادي الاهلي بالقميص الأحمر، مع كؤوسه الثلاث، على صفحته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

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ونجح مانشستر سيتي في التأهل إلى كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا في العام الماضي.

ويسعى مانشستر سيتي للتتويج باللقب ومواصلة الهيمنة الأوروبية على كأس العالم للأندية.

ونجح فلومينينسي البرازيلي في خطف أولى بطاقات المباراة النهائية لـ كأس العالم للأندية، بعدما أطاح بالنادي الاهلي عقب الفوز عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الاثنين على ملعب الجوهرة.