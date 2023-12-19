تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة أوراوا في كأس العالم للأندية.. غياب هالاند

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراته أمام أوراوا في كأس العالم للأندية.

ويلعب مانشستر سيتي ضد أوراوا الياباني، اليوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر الجاري، على ملعب الجوهرة المشعة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وستنطلق أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

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وشهد تشكيل مانشستر سيتي أمام أوراوا، غياب إيرلينج هالاند، حيث فضل المدرب الإسباني عدم المخاطرة به في ظل الإصابة التي يعاني منها.

تشكيل مانشستر سيتي ضد أوراوا

حراسة المرمى: إيديرسون.

الدفاع: كايل وواكر، جون ستونز، مانويل أكانجي، ناثان آكي.

الوسط: رودري، نونيز، ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا، جاك جريليتش.

وفي الهجوم: فيل فودين.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أورتیجا، کارسون، دیاز، فيليبس، ألفاريز، جوميز، جفاردیول، بوب، أليني، سوسوهو، لويس، هاميلتون.