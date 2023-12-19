ساجرادا الأنجولي يفتح مدرجا كاملا بالمجان لجماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وافق مسؤولو نادي ساجرادا الأنجولي، خلال الاجتماع الفني اليوم، على فتح مدرج كامل باستاد 11 نوفمبر بالمجان لجماهير الزمالك والجالية المصرية، خلال المباراة التي تجمع بينهما غدا.

وجاءت موافقة مسؤولي نادي ساجرادا الأنجولي بعدما قام مسؤولو الزمالك بمنح الفريق الأنجولي 200 دعوة خلال لقاء الذهاب، الذي أقيم في القاهرة وانتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد.

ويواجه الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولي، في السادسة مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

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