دوري أبطال أفريقيا.. سيمبا التنزاني يفوز على الوداد المغربي بثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
تعرض الوداد المغربي للهزيمة من سيمبا التنزاني، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
وسجل إيسيمبو أونانا ثنائية سيمبا التنزاني في الدقيقتين 36 و 38، ليحصد سيمبا نقاط المباراة ويحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية التي جاء ترتيبها كالآتي:
ميموزاس، برصيد 7 نقاط من 3 مباريات.
سيمبا، برصيد 5 نقاط من 4 مباريات.
جالاكسي، برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.
الوداد، برصيد 3 نقاط من 4 مباريات.
ويترقب الوداد نتيجة مباراة ميموزاس وجالاكسي، المقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم، لحسم موقفه من الصعود إلى دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا.
اقرأ أيضًا:
"هدايا الكريسماس".. محمد صلاح يزور مستشفى الأطفال (صور)
ميهوب في حراسة المرمى.. باتشيكو يعلن تشكيل بيراميدز في مواجهة صنداونز