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دوري أبطال أفريقيا.. سيمبا التنزاني يفوز على الوداد المغربي بثنائية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تعرض الوداد المغربي للهزيمة من سيمبا التنزاني، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وسجل إيسيمبو أونانا ثنائية سيمبا التنزاني في الدقيقتين 36 و 38، ليحصد سيمبا نقاط المباراة ويحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية التي جاء ترتيبها كالآتي:

ميموزاس، برصيد 7 نقاط من 3 مباريات.

سيمبا، برصيد 5 نقاط من 4 مباريات.

جالاكسي، برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.

الوداد، برصيد 3 نقاط من 4 مباريات.

ويترقب الوداد نتيجة مباراة ميموزاس وجالاكسي، المقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم، لحسم موقفه من الصعود إلى دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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