على حساب الأهلي.. فلومينينسي تاسع نادي برازيلي يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تأهل فريق فلومينينسي البرازيلي إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023، عقب الفوز على النادي الأهلي مساء أمس بنتيجة 2-0، في نصف نهائي البطولة.

ويواجه فلومينينسي بطل أمريكا الجنوبية الفائز من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا ريد دياموندز الياباني، المقرر لها الثامنة مساء اليوم.

ويعد هذا التأهل هو التاسع للأندية البرازيلية في مونديال الأندية، إذ سبقه كلا من، كورينثيانز، وفاسكو دا جاما، وساو باولو، وإنترناسيونال، وسانتوس، وجريميو، فلامنجو، بالميراس.

ويحقق فلومينينسي اللقب الخامس للبرازيل في مونديال الأندية، إذا فاز بهذه النسخة، إذ حقق كورينثيانز اللقب مرتين عامي 2000 و 2012، فيما فاز ساو باولو باللقب نسخة 2005، وفاز إنترناسيونال بمونديال الأندية عام 2006.

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