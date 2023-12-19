شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد شمال أفريقيا يفتتح الرخصة التدريبية D فى استاد الدفاع الجوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر فعاليات الرخصة التدريبة D التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم بإستاد الدفاع الجوي ، بحضور 30 مدربا ً من المدربين المصريين. انطلقت فعاليات الرخصة D في حضور عبد الحكيم الشلماني رئيس اتحاد شمال أفريقيا و محمود الهمامي السكرتير العام لاتحاد شمال أفريقيا ، ومعتز البسمالي مدير المسابقات باتحاد شمال أفريقيا وعنتر يحي لاعب الجزائر السابق و كريم حجي لاعب منتخب تونس ، و دكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين الذى حرص على توجيه الشكر لاتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام على الاستمرار في تنظيم الدورات التدريبية خلال الفترة الماضية ، والترحيب بمسئولى اتحاد شمال أفريقيا. كما وجه الشلماني الشكر لاتحاد الكرة على تنظيم دورة المدربين و أيضا بطولة المدارس التي ينظمها الاتحاد المصري ، والتعاون بين دول شمال أفريقيا و الاتحاد المصري وخروج البطولات و الدورات بشكل مميز.

وافتتحت الأحد، بطولة شمال أفريقيا للمدارس التي تستضيفها مصر، بحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأشرف البجرمي نيابة عن وزير الشباب والرياضة ومحمود الهمامي المدير التنفيذى باتحاد شمال أفريقيا وجيرسون مسؤول المدارس بالكاف.

أقيمت البطولة في الفترة من 17 حتى 19 ديسمبر الجارى، بمشاركة 6 فرق مصر، المغرب وليبيا (بواقع 3 فرق من الأولاد والفتيات) ضمن الفئة العمرية أقل من 15 سنة.

كما تقام البطولة بنظام دوري مصغر من ثلاث جولات، حيث سيخوض كل فريق مباراتين، على أن يصعد في ختام المسابقة المتصدر في الصنفين (الأولاد والفتيات) إلى المرحلة النهائية للبطولة الإفريقية للمدارس، المقررة خلال شهر ابريل 2024.