شكرا لقرائتكم خبر عن موكوينا يسجل هدف تقدم صن داونز على بيراميدز من تسديدة صاروخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل موكوينا لاعب صن داونز هدف التقدم لفريقه على صن داونز فى الدقيقة 17من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد ميهوب، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي، خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه، خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - يوسف أسامة - سيف جعفر - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - دودو الجباس

ويضم تشكيل صن داونز كلاً من.. رونوين ويليامس – خوليسو موداو – موكوينا - ريفالدو كوتزي – أوبري موديبا – ألفيوس كيكانا – ماسيكو – زوانى – ألندى – شالويلى – لوكس ربيرو.

ويأتى ترتيب المجموعة كالتالى.. صن داونز فى المركز الأول بـ 4 نقاط من 3 مباريات (+2 فارق أهداف)، مازيمبي فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط من 3 مباريات (0 فارق أهداف)، نواذيبو فى المركز الثالي برصيد 4 نقاط من 3 مباريات (-1 فارق أهداف)، بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط من 3 مباريات (-1 فارق أهداف).