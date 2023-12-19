شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. بيراميدز يهدر فرصتين للتعادل مع صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة بيراميدز وصن داونز التي تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، وتقدم الفريق الجنوب أفريقي بهدف دون رد.

وشهدت الربع ساعة الأولى من المباراة تأمين دفاعى من الفريقين مع جس النبض، لاسيما وأن فريق صن داونز كان الأكثر فى محاولات الوصول للمرمى.

وفى الدقيقة 17 نجح موكوينا فى تسجيل هدف التقدم لصن داونز من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وفى الدقيقة 22 أهدر فيستون ماييلى فرصة خطيرة لبيراميدز ومن بعده فخرى لاكاى، وفى الدقيقة 27 أهدر ماييلى انفراد كاد أن يسجل منه هدف التعادل.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد ميهوب، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي، خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه، خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - يوسف أسامة - سيف جعفر - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - دودو الجباس

ويضم تشكيل صن داونز كلاً من.. رونوين ويليامس – خوليسو موداو – موكوينا - ريفالدو كوتزي – أوبري موديبا – ألفيوس كيكانا – ماسيكو – زوانى – ألندى – شالويلى – لوكس ربيرو.

ويأتى ترتيب المجموعة كالتالى.. صن داونز فى المركز الأول بـ 4 نقاط من 3 مباريات (+2 فارق أهداف)، مازيمبي فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط من 3 مباريات (0 فارق أهداف)، نواذيبو فى المركز الثالي برصيد 4 نقاط من 3 مباريات (-1 فارق أهداف)، بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط من 3 مباريات (-1 فارق أهداف).