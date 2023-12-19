شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوجه لخوض المران استعدادا لموقعة البرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة في طريقه إلى ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، الذي سيخوض عليه مرانه الجماعي، استعدادًا للمواجهة القادمة لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة فنية مساء اليوم، من أجل الحديث مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية، وأيضًا تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال المواجهة السابقة أمام فلومينينسي البرازيلي.

ينتظر فريق الأهلي الخاسر من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياناني، والتي ستقام غدا الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية، قبل مواجهته في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في مونديال الأندية.