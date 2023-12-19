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البن البرازيلي.. نجم الزمالك يسخر من خسارة الأهلي من فلومينينسي

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الشارقة - اميمة ياسر - سخر أسامة حسن نجم الزمالك السابق، من خسارة الاهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للاندية.

وكتب حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" البن البرازيلي دي الحقيقه اللي يزعل يزعل ولسه مع مقطع اغنية "مالك قاعد ليه بتفكر.. شايل فكر كتير و مكدر. دنيا حلوه و زى السكر.. دوق و اشرب. اتفضل قهوه. كتر خيرك. اتفضل قهوه. انا مستشكر. اتفضل قهوه".

وفاز فريق فلومينينسي البرازيلي على نظيره الأهلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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