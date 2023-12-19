بالدفاع الجوي .. صن داونز يتفوق على بيراميدز في الجولة الرابعة لأبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تفوق فريق صن داونز الجنوب أفريقي على نظيره بيراميدز بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي لحساب منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





جاء هدف اللقاء الوحيد عبر اللاعب موكوينا في الدقيقة 17 من زمن اللقاء ، ليعقد ممثل مصر موقفه في المجموعة بعد ثباته عند النقطة الرابعة بعد مرور ثلاث جولات.

وكانت مباراة الذهاب، والتي أقيمت على ملعب لوفتس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف بين صن داونز وبيراميدز، في الجولة الثالثة.

وجاء ترتيب المجموعة بعد خسارة بيراميدز كما يلي ..

1- مازيمبي الكونغولي 7 نقاط.

2- صن داونز الجنوب إفريقي 7 نقاط.

3- بيراميدز 4 نقاط.

4- نواذيبو الموريتاني 4 نقاط.

تشكيل الفريقين في بداية المواجهة ..

وخاض صن داونز اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى: ويليامز..

خط الدفاع: موادو - كويتزي - موديبا - كيكانا.

خط الوسط: موكوينا - ماشيجو - سميا زواني.

الهجوم: أليندي - شالوليلي - ربيرو.

بينما جاء تشكيل بيراميدز في بداية اللقاء على النحو التالي ..

حراسة المرمى: أحمد ميهوب .

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه

الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي.