أهلي 2008 يتخطى المحلة في الجولة 14 من دوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨ ، نتيجة الانتصار خارج ملعبه على نظيره بلدية المحلة بستة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ١٤ من بطولة الجمهورية.



جاءت سداسية الأهلي في المواجهة عبر كل من :طريق عبد الرحمن رامي «مانو» (هدفان) وآدم علاء (هدفان) وبلال عطية وحمزة عبد الكريم بهدف لكل منهما، وسجل البلدية هدفه الوحيد بعد تقدم الأهلي بخمسة أهداف، وقبل الهدف السادس.

وبدأ فريق الناشئين بالأهلي اللقاء بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: يوسف صلاح.

الدفاع: أحمد كرم - محمد صبري شندي - حسن مصطفى - مهند الشامي.

وسط الملعب: سيف أحمد - صالح موسى - بلال عطية - عبد الرحمن رامي «مانو» - آدم علاء.

الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وبهذا الانتصار تمكن فريق الناشئين بالأهلي من رفع رصيده إلى ٣٩ نقطة، مسجلاً ٥٣ هدفًا مقابل ١٦ هدفًا في مرماه.

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٨ بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.