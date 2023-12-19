الأولمبية تهنىء سبورتنج بلقب بطولة أفريقيا للسيدات لكرة السلة

ياسر رشاد - القاهرة - قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لمجلس إدارة نادي سبورتنج برئاسة الأستاذ أحمد حسن وجميع أعضاء النادي بعد تحقيق فريق كرة السلة للسيدات لقب بطولة الأندية الأفريقية أبطال الدوري التي أقيمت على صالة نادي سبورتنج بالإسكندرية

ونجح فريق سيدات سبورتنج في تحقيق لقب البطولة بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق الميناء الكيني بنتيجة 103-59 بعد أداء مميز طوال البطولة وتحقيق اللقب عن جدارة واستحقاق لتستمر تحقيق الانجازات والبطولات الرياضية المختلفة في الفترة الحالية وإستمرار رفع راية مصر عالية

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية واهتمام فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.