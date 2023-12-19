نصف نهائي مونديال الأندية .. جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام أوراوا الياباني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة أوراوا الياباني التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.



ويمثل السيتي في اللقاء كل من ..

في حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز- آكي - مانويل أكانجي.

الوسط: رودريجو - ماتيو كوفاسيتش - ماتيوس نونيز - بيرناردو سيلفا.

في الهجوم: فيل فودين - جاك جريليش.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق المتأهل من تلك المواجهة ، فلومنينيسي البرازيلي في نهائي البطولة المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل ، بعد أن حسم الفريق البرازيلي تأهله على حساب الأهلي.

الأهلي يستأنف مرانه استعدادًا للبرونزية ..

على صعيد فريق الكرة الأول بالأهلي، أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر ، بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة الأهلي أمام فلومينينسي والتي أقيمت مساء أمس الاثنين على ملعبي ستاد الجوهرة بمدينة جدة، لحساب منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، في الاستعداد لمباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام مساء الجمعة المقبل.

ومن المقرر يستأنف الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التدريب رقم 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.

ويواصل الفريق الأحمر استعداداته لمواجهة الفريق الخاسر من مواجهة اليوم بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني.