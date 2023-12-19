تشكيل أوراوا الياباني أمام مانشستر سيتي بكأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا الياباني أمام مانشستر سيتي، ضمن منافسات الدور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة مانشستر سيتي أمام أوراوا الياباني في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.

تشكيل أوراوا الياباني أمام مانشستر سيتي

حارس المرمى: شوساكو نيشيكاوا.

الدفاع: تاكاهيرو سيكيني، ألكسندر تشولز، ماريوس هويبراتين، تاكاهيرو أكموتو.

الوسط: أتسوكي إتو، كين إواو، تومواكي أوكوبو.

خط الهجوم: كايتو ياسوي، يوشيدا كويزومي، خوسيه كانتي مارتينيز.

بينما يجلس على مقاعد بدلاء الكمبيوتر الياباني كلًا من:

نيكاوا أيومي، يوشيدا شون، ساكاي هيروكي، إوانامي تاكويا، أوجيوارا تاكويا.

وأيضًا: أوكاتا أيومو، ناكاجيما شويا، شيباتو كاي، إكانيت بانيا، براين لينسين، ألكيس شالك، كوروكي شينزو.

الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة مانشستر سيتي أمام أوراوا الياباني سيواجه فلومنينيسي البرازيلي في المباراة النهائية من كأس العالم للأندية، بعدما حقق الفوز على الأهلي في نصف النهائي بالأمس الإثنين.