حمزة ياسين أفضل لاعب ببطولة أفريقيا لناشئين للطائرة و أبو جبل أحسن حائط صد

ياسر رشاد - القاهرة - حصل حمزة ياسين لاعب منتخب ناشئين الكرة الطائرة على أفضل لاعب فى البطولة التى حصدت مصر لقبها منذ قليل بالفوز على ليبيا صاحب الأرض و الجمهور بنتيجة 3/0 .

فيما توج أحمد يوسف أبو جبل على لقب أفضل حائط صد و مهند ربيع على أفضل ليبرو .

و تأهل منتخب مصر لناشئين الكرة الطائرة إلى النهائى بالفوز على الكاميرون بنتيجة 3/0 أمس الإثنين ، ليحجز مقعدا فى بطولة العالم المقبلة .

وحقق المنتخب الوطني العلامة الكاملة فى الدور الأول، بالفوز فى اللقاء الافتتاحي أمام تونس بنتيجة 3/0، والفوز على الكاميرون بالنتيجة ذاتها فى ثاني المباريات، وبنفس النتيجة حقق الفوز على المغرب ثم ليبيا صاحب الأرض .

وشارك فى البطولة كل من: مصر، تونس، المغرب، الكاميرون، بالإضافة إلى ليبيا البلد المستضيف للحدث، بعد اعتذار الجزائر وزيمبابوي.





يذكر أنه يتأهل من البطولة صاحبي المركز الأول و الثاني مباشرة إلى بطولة العالم 2024.

وتضم بعثة مصر كلا من: الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة وبيرسي اونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديرًا فنيًا ومحمد مدبولي مدربًا عامًا وأحمد الماحي مدربًا ومحلل تقني والدكتور عبدالرحمن غانم علاج طبيعي ومحمد فؤاد أبو حسين المدير الإداري للمنتخب، هاني فكري الحكم الدولي معين من قبل الاتحاد الأفريقي للعبة.

وتشمل قائمة منتخب الناشئين تحت 17 عام كلا من: أحمد عبدالباري ومحمد نصر وخالد الفقي ومصطفى شريف وحمزة ياسين وزياد غنيم ومروان متولي وزياد حنيدق وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد وفادي حنفي ومهند ربيع.

جدير بالذكر أن البطولة تنظم لأول مرة لهذه المرحلة السنية مواليد 2008 ومؤهلة لبطولة العالم 2024