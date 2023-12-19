نونو سانتو يقترب.. رسميًا نوتنجهام فورست يقيل ستيف كوبر من منصبه

أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي عن إقالة مدربه ستيف كوبر من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد فترة استمرت أكثر من عامين.

وغادر كوبر ملعب سيتي جراوند بعد أن لعب دور أساسي في عودة فورست للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ستيف كوبر قد تم تعيينه مدرباً للفريق في سبتمبر 2021 وحقق فوز لا ينسى ضد هيديرسفيلد تاون في ملعب ويمبلي في مايو 2022، ثم واصل تدريب الفريق في 55 مباراة في البريميرليج.

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وعلق مالك نوتنجهام فورست على رحيل كوبر قائلا: “يود الجميع في النادي أن يشكروا ستيف كوبر على مساهمته الرائعة في نادي كرة القدم”.

وأضاف: “إن إنجازه في إعادة نوتنجهام فورست للدوري الإنجليزي الممتاز سيظل بلا شك لحظة مميزة في تاريخ النادي”.

وواصل المالك: “نشكر ستيف على تفانيه والتزامه خلال الفترة التي قضاها معنا فضلاً عن العلاقة الرائعة التي أقامها مع أنصارنا ومدينة نوتنجهام”.

وختم :”سيظل ستيف كوبر دائماً صديقاً للنادي وسيكون محل ترحيب للأبد في سيتي جراوند ونتمنى له التوفيق في مساعيه المستقبلية”.

ومن المنتظر أن يعلن النادي عن تعيين مدرب جديد في الساعات القادمة، ويعد المدرب البرتغالي نونو سانتو هو الأقرب لتولي الإدارة الفنية لفورست، بحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو.