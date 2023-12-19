بالنيران الصديقة.. مانشستر سيتي يتقدم على أوراوا في الشوط الأول من كأس العالم للأندية

تقدم مانشستر سيتي، بنتيجة هدف وحيد عن طريق النيران الصديقة، ضد أوراوا الياباني، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية

ويلعب مانشستر سيتي ضد أوراوا الياباني، اليوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر الجاري، على ملعب الجوهرة المشعة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وشهد الشوط الأول ضغط هجومي كبير من جانب مانشستر سيتي، ولكنه لم يسفر عن أهداف، بسبب التنظيمات الدفاعية لفريق أوراوا.

وبدأت المحاولات في الدقيقة 8، بتسديدة من رودريجو من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيمن.

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وفي الدقيقة 15، استلم جريليش لاعب مانشستر سيتي الكرة على الجهة اليسرى ومررها إلى بيرناردو على حدود منطقة الجزاء الذي يسددها بقوة ولكن تمر فوق العارضة.

وفي محاولة أخرى لـ السيتي، أرسل جريليش في الدقيقة 19، تمريرة رائعة إلى سيلفا الذي سددها من مرة واحدة ولكنها وصلت في يد حارس مرمى أوراوا.

واستمرت المحاولات الهجومية من جانب فريق السيتي على مرمى الفريق الياباني، حتى نجح في التقدم بهدف عن طريق لاعب أوراوا (ماريوس) بالخطأ في مرماه بالدقيقة 45+1.