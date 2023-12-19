على رأسهم الاهلي.. 3 أندية عربية تشارك في كأس العالم 2025

يترقب عشاق الساحرة المستديرة النسخة المجمعة من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا والتي ستقام في عام 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد كل 4 سنوات، ويشارك من قارة إفريقيا 4 فرق هم الفائزون ببطولة دوري أبطال أفريقيا في المواسم الأربعة التي تسبق المونديال.

وضمن ناديي الاهلي والوداد المغربي تأهله رسميًا لبطولة كأس العالم للأندية بعد تتويجهما ببطولة دوري أبطال أفريقيا عامي 2021، 2022 على الترتيب.

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وبذلك يتبقى مقعدين شاغرين لقارة أفريقيا في كأس العالم للأندية 2025، سيكون الأول من نصيب بطل النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، والثاني للفريق الأعلى في تصنيف الكاف.

ولم يتم حسم موقف الزمالك من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، إلا أنه لا يزال يمتلك الحظوظ إذا حسن ترتيبه في تصنيف أندية أفريقيا وحصد المزيد من النقاط.

18 فريقًا تضمن التأهل لـ كأس العالم للأندية 2025

وحجز 18 فريقًا حتى الآن، مقعدهم في كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد، بينهم 3 أندية عربية والتي جاءت كالآتي:

مانشستر سيتي الإنجليزي

ريال مدريد الإسباني

تشيلسي الإنجليزي

بايرن ميونخ الألماني

باريس سان جيرمان

إنتر ميلان الإيطالي

بنفيكا البرتغالي

بورتو البرتغالي

فلامنجو البرازيلي

بالميراس البرازيلي

فلومينينسي البرازيلي

سياتل ساوندرز

ليون المكسيكي

مونتيري المكسيكي

الأهلي المصري

الهلال السعودي

أوراوا ريد دياموندز

الوداد المغربي