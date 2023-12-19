ترتيب مجموعة الزمالك بالكونفدرالية قبل مواجهة ساجرادا في الجولة الرابعة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره ساجرادا الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وستقام مباراة الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويعتلي الزمالك صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات على حساب أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الجولات الماضية.

اقرأ أيضًا – على رأسهم الاهلي.. 3 أندية عربية تشارك في كأس العالم 2025

ويكفي الزمالك التعادل في مباراة الغد ضد فريق ساجرادا الأنجولي لحسم تأهله رسميًا لربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بالموسم الحالي.

ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة ساجرادا

ويتصدر الزمالك ترتيب المجموعة الثانية ببطولة الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، ويأتي في المركز الثاني أبو سليم الليبي برصيد 6 نقاط.

ويحتل ساجرادا المركز الثالث بـ3 نقاط، ويتذيل سوار الغيني الترتيب بدون نقاط.