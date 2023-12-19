الأندية المصرية مصدر أفراح صن داونز في البطولات الأفريقية

واصل نادي صن داونز الجنوب أفريقي، انتصاراته على الأندية المصرية، بعد المباراة التي جمعته مساء اليوم الثلاثاء بنادي بيراميدز، في دوري أبطال أفريقيا.

وحقق صن داونز فوزًا مثيرًا بهدف نظيف على بيراميدز، في قمة لقاءات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، ليواصل فرض كلمته أمام ممثلي مصر في البطولات الأفريقية المختلفة.

وكان صن داونز صعد على منصات التتويج الأفريقية لأول مرة عن طريق نادي الزمالك، فضلًا عن تحقيقه نتيجة تاريخية على النادي الاهلي بخماسية، ليلحق به أكبر هزيمة في تاريخ الأندية المصرية.

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صن داونز أمام الاهلي

خاض صن داونز 16 مباراة ضد الاهلي، وكانت أولها ابتسامة للمارد الأحمر، الذي توج أمام بطل جنوب أفريقيا بأولى ألقابه من دوري أبطال أفريقيا.

وكانت أخر مواجهة مصدر سعادة لنادي صن داونز، بعدما أطاح بـ الاهلي من دوري السوبر الأفريقي والذي توج بها مؤخرًا على حساب الوداد المغربي.

ووضع صن داونز الاهلي في موقف حرج، بعدما فاز عليه بخماسية وكانت حديث الصحف العالمية في المرة الأولى عام 2019، وكررها ثانية في العام الماضي 2022، ليصبح كابوس للمارد الأحمر.

وحقق الاهلي الفوز في 5 مباريات وبالعدد ذاته فاز صن دوانز، بينما حسم التعادل نتيجة 6 مباريات.

صن داونز أمام الزمالك

لعب صن داونز ضد الزمالك 4 مباريات، حقق الفوز في 3 وحقق الأبيض انتصارًا وحيدًا، والتي جاءت جميعها في دوري أبطال أفريقيا 2016.

وحقق صن داونز الفوز على الزمالك بثلاثية في بريتوريا، ولكنه تعرض للهزيمة بهدف نظيف في النهائي ليتوج باللقب لأول مرة في تاريخه.

صن داونز ضد بيراميدز

أشاد الجميع بنادي بيراميدز، بعد النقطة الثمينة التي خرج بها من ملعب بريتوريا أمام صن داونز، في المباراة التي جمعتهما في الموسم الجاري من دوري أبطال أفريقيا.

وسرعان ما عاد بيراميدز ليلقى مصير باقي الأندية المصرية، ويسقط على ملعبه اليوم أمام صن داونز بهدف نظيف.