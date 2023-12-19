ريال مدريد يعلن نجاح العملية الجراحية التي أجراها نجم الفريق

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تطورات جديدة بشأن العملية الجراحية التي أجراها قلب دفاعه المخضرم ديفيد ألابا على مستوى الركبة اليسرى.

وكان ريال مدريد قد أعلن إصابة نجمه ألابا بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى خلال الشوط الأول في لقاء فياريال.

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ونشر ريال مدريد في بيان رسمي جديد: “خضع ديفيد ألابا لعملية جراحية ناجحة بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى تحت إشراف الخدمات الطبية لريال مدريد”.

وأضاف البيان: “سيبدأ ألابا عملية تعافيه في الأيام المقبلة”.

وتعد إصابة ألابا هي الثالثة في موسم ريال مدريد بعد كل من تيبو كورتوا وإيدر ميليتاو.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس بعد غداً الخميس ، ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة من 17 جولة.

وكانت قرعة دور ال16 من دوري أبطال أوروبا قد أسفرت عن لقاء ريال مدريد ضد لايبزيج الألماني .

جدير بالذكر أن جيرونا يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة.