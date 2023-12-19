شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو الطائرة أبطال أفريقيا على حساب ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لناشئى الكرة الطائرة على نظيره الليبى بنتيجة 3/0 ، فى نهائى بطولة أفريقيا التى تستضيفها ليبيا بمشاركة 5 منتخبات ، ليتوج الفراعنة باللقب.

وتأهل منتخب مصر لناشئين الكرة الطائرة إلى النهائى بالفوز على الكاميرون بنتيجة 3/0 أمس الإثنين، ليحجز مقعدا فى بطولة العالم المقبلة .

وحقق المنتخب الوطني العلامة الكاملة فى الدور الأول، بالفوز فى اللقاء الافتتاحي أمام تونس بنتيجة 3/0، والفوز على الكاميرون بالنتيجة ذاتها فى ثاني المباريات، وبنفس النتيجة حقق الفوز على المغرب ثم ليبيا صاحب الأرض .

ويشارك فى البطولة كل من: مصر، تونس، المغرب، الكاميرون، بالإضافة إلى ليبيا البلد المستضيف للحدث، بعد اعتذار الجزائر وزيمبابوي.

وتقرر أن يقام دوري من دور واحد بين المنتخبات الخمس يصعد أول 4 فرق للدور نصف النهائي، حيث يواجه الأول صاحب المركز الرابع، وفي نصف النهائي الآخر يتواجه أصحاب المركزين الثاني والثالث.

يذكر أنه يتأهل من البطولة صاحبي المركز الأول و الثاني مباشرة إلى بطولة العالم 2024.

وتضم بعثة مصر كلا من: الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة وبيرسي اونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديرًا فنيًا ومحمد مدبولي مدربًا عامًا وأحمد الماحي مدربًا ومحلل تقني والدكتور عبدالرحمن غانم علاج طبيعي ومحمد فؤاد أبو حسين المدير الإداري للمنتخب، هاني فكري الحكم الدولي معين من قبل الاتحاد الأفريقي للعبة.

وتشمل قائمة منتخب الناشئين تحت 17 عام كلا من: أحمد عبدالباري ومحمد نصر وخالد الفقي ومصطفى شريف وحمزة ياسين وزياد غنيم ومروان متولي وزياد حنيدق وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد وفادي حنفي ومهند ربيع.

جدير بالذكر أن البطولة تنظم لأول مرة لهذه المرحلة السنية مواليد 2008 ومؤهلة لبطولة العالم 2024.