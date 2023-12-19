شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الرفاعي مهنئة الرئيس السيسي : الاكثر انحيازا للمرأة والشباب وكلنا نقف خلفك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قدمت الدكتورة دينا الرفاعي ، عضو اتحاد الكرة ، المشرف علي كرة القدم النسائية ، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية عن جدارة واستحقاق .
وقالت الدكتوراه دينا الرفاعي ، أن ما شهدته الانتخابات الرئاسية من إقبال كبير من الناخبين ، خاصة الشباب والمرأة جاء تتويجا للدور المجهودات العظيمة التي بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، من أجل تمكين المرأة والشباب ، مؤكدة أن الرئيس السيسي هو الأكثر انحيازا ومساندة للمرأة المصرية .
وأشارت إلي أن المصريين سطروا بحروف من نور ملحمة وطنية جديدة فى هذه المرحلة الفارقة فى تاريخ الوطن وأكدوا للعالم كله وقوفهم صفاً واحداً خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة الحكيمة.
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