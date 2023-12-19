شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يتأهل لنهائيات أمم أفريقيا 2024 رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأهل منتخب مصر الأول لكرة الصالات لأمم أفريقيا المقبلة والمقرر لها 2024.

وتأهل منتخب مصر رسميًا إلى بطولة إفريقيا لكرة الصالات 2024 رفقة المغرب وأنجولا، حيث أعلن الكاف عن دخول 13 فريقا في تصفيات كأس إفريقيا 2024 ليس من بينهم المنتخب الوطني.

وتأهل مباشرة المنتخب الوطني والمغرب وأنجولا وفقا لتصنيف أحسن ثلاث منتخبات في آخر كأس إفريقيا.

وتخوض باقي المنتخبات مرحلة التصفيات وهي: "الجزائر، ليبيا، موريتانيا، الكاميرون، كوت ديفوار، زامبيا، تنزانيا، ناميبيا، غانا، وموزمبيق، ويتبقى الإعلان عن البلد المنظم.

وأكد جهاد عرفة المدير الفني لمنتخب الصالات أن العناصر الجديدة التى تم ضمها أثبتت كفاءة ومهارة كبيرة، خاصة أنه يعمل مع جهازه المعاون على تكوين صف ثانٍ للمنتخب فى ظل عملية الإحلال والتجديد للنزول بمعدل الأعمار.

ويضم الجهاز الفنى المعاون كل من سامح صالح مدرباً عاماً، ياسر عبد الخالق مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، وأحمد ممدوح المدلك وأحمد حسن مدير المهات.