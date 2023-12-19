شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخسر من صن داونز 0 / 1 ويصعب موقفه فى مجموعات دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق بيراميدز من نظيره صن داونز بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، وسجل موكوينا هدف الفريق الجنوب أفريقي فى الدقيقة 17، ليصعب على بيراميدز فرص التأهل.

بهذه النتيجة يعتلى صن داونز ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، ومازيمبى فى المركز الثانى بنفس عدد النقاط، وبيراميدز فى المركز الثالث بـ 4 نقاط، ونواذيبو فى المركز الرابع بـ 4 نقاط.