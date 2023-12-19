شكرا لقرائتكم خبر عن سلة سبورتنج تحصد لقب البطولة الأفريقية للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فري السلة سيدات بنادي سبورتنج بقيادة محمد محروس المدير الفني، التتويج بلقب البطولة الأفريقية للأندية، المقامة حاليا على صالة النادي السكندري بالإسكندرية.

وحصد سبورتنج لقب البطولة الأفريقية بعد الفوز على هيئة الموانئ الكيني بنتيجة (103-59)، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم.

وخاض سبورتنج 4 مباريات في دور المجموعات بالبطولة الأفريقية وجاءت النتائج كالتالي:

سبورتنج (98) - (41) سي ان اس اس الكونغولي

سبورتنج (115) - (49) دوالا الكاميروني

سبورتنج (96) - (57) customs النيجيرى

سبورتنج (102)- (77) KPA الكيني

وفي الدور ربع النهائي حقق سبورتنج الفوز على فريق أوفردوز الكاميروني بنتيجة 105-55، وذلك قبل أن يحقق الفوز على إنتر كلوب الأنجولي في الدور قبل النهائي بنتيجة 100-74.