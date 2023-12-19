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سلة سبورتنج تحصد لقب البطولة الأفريقية للسيدات

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القاهرة - سامية سيد - نجح فري السلة سيدات بنادي سبورتنج بقيادة محمد محروس المدير الفني، التتويج بلقب البطولة الأفريقية للأندية، المقامة حاليا على صالة النادي السكندري بالإسكندرية.

 

وحصد سبورتنج لقب البطولة الأفريقية بعد الفوز على هيئة الموانئ الكيني بنتيجة (103-59)، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم.

 

وخاض سبورتنج 4 مباريات في دور المجموعات بالبطولة الأفريقية وجاءت النتائج كالتالي:

 

سبورتنج (98) - (41) سي ان اس اس الكونغولي

 

 

سبورتنج (115) - (49) دوالا الكاميروني

 

سبورتنج (96) - (57) customs النيجيرى

 

سبورتنج (102)- (77) KPA الكيني

 

وفي الدور ربع النهائي حقق سبورتنج الفوز على فريق أوفردوز الكاميروني بنتيجة 105-55، وذلك قبل أن يحقق الفوز على إنتر كلوب الأنجولي في الدور قبل النهائي بنتيجة 100-74.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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