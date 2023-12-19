بطولة إنكلترا: نونو سانتو يُجري محادثات مع نوتنغهام فوريست

الرياص - اسماء السيد - لندن: أجرى البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو، مدرب توتنهام الإنكليزي والاتحاد السعودي السابق، محادثاتٍ مع نوتنغهام فوريست لخلافة ستيف كوبر كمدرب لفريق الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، حسب تقارير صحافيّة الثلاثاء.

وتعرّض كوبر لانتقاداتٍ بعدما فشل بتحقيق أكثر من فوزٍ واحدٍ في آخر 13 مباراة ضمن الدوري، فتراجع الفريق إلى المركز السابع عشر، بفارق خمس نقاط عن لوتون تاون المُهدّد بالهبوط.

ووفقاً للتقارير تحدّث ممثّلو نادي فوريست مع نونو سانتو (49 عاماً) إذ من المرتقب إنهاء عقد المدرب الحالي.

ولم يعمل البرتغالي مع أي نادٍ منذ إقالته من نادي الاتحاد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على خلفيّة تردّي النتائج، وتحديداً بعد الخسارة أمام القوّة الجويّة العراقي 0 2 في دوري أبطال آسيا في السادس من الشهر عينه.

وبات نونو قريباً من العودة إلى الـ"بريميرليغ" بعد عامين على إقالته من توتنهام بعد فترةٍ سيئة استمرّت أربعة أشهر.

وقاد البرتغالي ولفرهامبتون لأربع سنوات، وصعد معه من الـ"تشامبيونشيب" في موسمه الأوّل.

واحتّل ولفرهامبتون المركز السابع في الموسم الثاني والثالث، ووصّل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في موسم 2019 2020 بقيادة إشبيريتو سانتو.

وأوضحت التقارير أن اسم النمسوي أوليفر غلاسنر مدرب أينتراخت فرانكفورت الألماني ارتبط بتدريب نوتنغهام فوريست قبل ظهور البرتغالي كهدفٍ رئيسي.