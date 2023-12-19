محافظ جدة يهنئ الفائزين في دورة الألعاب السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله، الأبطال الفائزين بالميداليات في دورة الألعاب السعودية 2023 من أندية الأهلي، والاتحاد، وجدة يونايتد، ونادي الصم بجدة، ونادي ذوي الإعاقة بجدة، وذلك خلال استقباله لهم في مقر المحافظة أمس بحضور رؤساء ومنسوبي الأندية.

يذكر أن دورة الألعاب السعودية 2023 التي أقيمت في الرياض خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر الحالي، شارك فيها أكثر من 6000 رياضي، وحقق الأهلي المركز الرابع في الدورة برصيد 36 ميدالية منها (11 ذهبية، 12 فضية، 13 برونزية) فيما حقق فريق الاتحاد المركز الخامس في الدورة برصيد 39 ميدالية منها (8 ذهبيات، 9 فضيات، 22 برونزية) بينما حقق فريق جدة يونايتد الميدالية الذهبية في منافسات كرة السلة للسيدات، وتوج فريق خماسيات كرة القدم بنادي الصم بجدة بالميدالية الذهبية، وأخيرا حقق لاعبو نادي ذوي الإعاقة بجدة خمس ميداليات مختلفة (ذهبيتين وفضية وبرونزيتين).