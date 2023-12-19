شكرا لقرائتكم خبر أبها في صدارة دوري الرديف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسدل الستار على منافسات الدور الأول من الدوري السعودي الرديف لموسم 2023-2024 والمقام بمشاركة 7 أندية، هي أبها، الفتح، الشباب، الخليج، الاتفاق، الوحدة والفيحاء.

وأنهى أبها الدور الأول من الدوري الرديف في الصدارة بـ13 نقطة بفارق نقطتين عن الفتح صاحب الوصافة، فيما يأتي الشباب ثالثا بـ9 نقاط أمام الخليج صاحب المركز الرابع بـ8 نقاط، بينما يحل خامسا فريق الاتفاق بـ7 نقاط بفارق نقطتين عن الوحدة صاحب المركز السادس، فيما يأتي الفيحاء في المركز السابع بـ3 نقاط.

وحقق أبها أكبر عدد من الانتصارات بين أندية الدوري الرديف بـ4 مباريات، كما أنه الأقل خسارة بالمشاركة مع الوحدة والشباب بهزيمة واحدة فقط لكل منهم.

ويتصدر الفتح قائمة الأندية الأكثر هجوما بـ18 هدفا يليه أبها بـ15 هدفا، فيما يأتي أبها كأقوى دفاع بـ5 أهداف فقط سكنت شباكه يليه الفتح بـ6 أهداف.

في المقابل يأتي الفيحاء كأقل الفرق فوزا، حيث لم يسجل أي انتصار حتى الآن، كما أنه الأضعف هجوما بـ3 أهداف فقط والأضعف دفاعا بـ14 هدفا سكنت شباكه.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدور الثاني الجمعة المقبل 22 ديسمبر الجاري، حيث يلتقي الخليج مع الفيحاء، قبل أن تجمع مواجهة بين الشباب والوحدة يوم 31 من الشهر ذاته لتتوقف بعدها المباريات لنحو شهرين لمشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا «قطر 2023» التي ستنطلق الشهر المقبل.

نقاط من الدور الأول: